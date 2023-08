Il "festival della pizza" di Milano

Un vero e proprio festival della pizza. È il Coca-Cola pizza village dal 7 al 10 settembre nel parco di CityLife a Milano.

La manifestazione è gratuita e si svolgerà dalle 18 alle 23. All'interno dell'area verranno allestite diverse pizzerie affidate a diversi pizzaioli. Le pizze? Tutte quelle che si possono immaginare e l'organizzazione ha realizzato uno speciale menù: con 15 euro si potrà prendere una pizza a scelta, una bibita e un caffè. A 10 euro, invece, si potrà avere la combo pizza a portafoglio e coca cola, il tipico prodotto dello street food napoletano sarà realizzato dalla pizzeria Assaje.

Per l'occasione l’antica pizzeria da Gennaro, con il pizzaiolo Fabio Cristiano, si trasformerà nel locale preferito dalla tartarughe ninja. In vista del lancio del film “Tartarughe Ninja - Caos Mutante”, prodotto da Paramount Picture e distribuito da Eagle pictures, ogni giorno saranno in programma incontri con i personaggi delle tartarughe Ninja e per i più piccoli ci sarà una speciale promozione. Durante le 4 serate, infatti, saranno distribuiti buoni cinema 2x1 per assistere alla visione del nuovo film delle tartarughe Ninja presso il cinema Anteo all’interno dello Shopping District CityLife. Infine la pizzeria di Errico Porzio sfornerà il “Pizzainbocca”, la pizza specialità del maestro pizzaiolo che per l’occasione utilizzerà il salame Milano.

Non solo, ci saranno anche spazi riservati all’intrattenimento con un palco per gli show musicali che animeranno le quattro serate. Due le date già annunciate, con inizio alle ore 21: sabato 9 sul palco saliranno Sophie and the Giants, mentre venerdì 10 toccherà alle note di Nick The Nightfly Orchestra Pop Swings.