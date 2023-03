A Nolo il festival della canzone anticonvenzionale e irriverente

Se pensavate che con la fine del Festival di Sanremo, avreste trovato un po’ di riposo sbagliavate e di grosso. I milanesi in particolare avranno da ricredersi: sta tornando il Festival di SanNolo!

Il Festival di SanNolo dal 23 al 25 marzo al District 27 di Via Padova, situato in uno dei quartieri più alternativi di Milano. Nato nel 2017 come iniziativa di aggregazione, è diventato negli anni una delle icone dello spirito corporativista della nuova Milano, per via del suo peculiare mix di partecipazione sociale, giving back e sostegno alla scena artistica locale emergente.

Quest’anno il festival avrà uno sponsor d’eccezione: Cynar, storico liquore a base di carciofo dal sapore vintage e inconfondibile.

Festival di SanNolo: il format

Scopo del Festival di SanNolo è quello di sostenere i talenti in gara premiandoli con diverse forme di promozione e supporto (sessioni di registrazioni in studio gratuite, produzioni etc). Al tempo stesso si pone come un’istituzione per il quartiere milanese, sottoscrivendo iniziative di giving back nell’ambito della sostenibilità.

Il format prevede uno svolgimento nell’arco di tre serate, con una giuria dedicata per ciascuna: la Giuria “Qualità”, la Giuria “Resto del mondo” e la Giuria “Lobby Gay”.

Tra i giurati personalità note al mondo dello spettacolo quali Federico Russo e Malika Ayane, ma anche giornalisti, discografici e produttori musicali.

Le edizioni passate hanno portato numerosi artisti all’attenzione dei media e di manager dell’industria discografica. Lo stesso sindaco Beppe Sala ha presenziato in diverse occasioni al Festival, mostrando grande interesse verso la manifestazione.

“Aspettando SanNolo”

E come ogni Festival che si rispetti, grande spazio è dato anche a “Aspettando SanNolo”, il “Fuori Festival”, che, come per l’”Aspettando Sanremo” che conosciamo tutti, ospita tutta la fase di attività ed eventi teaser e pre-festival.

“Aspettando SanNolo” si svolge in tre diverse location (14 marzo al Ghe Pensi MI, 15 marzo alla Salumeria del Design e 22 marzo da Hug) e ospita gli artisti che hanno presenziato nelle edizioni precedenti e che si esibiranno live durante la serata.

Un’ottima occasione per attendere l’inizio del Festival di San Nolo e per bere insieme agli amici un buon Cynar Spritz: durante il Fuori Festival è infatti possibile accompagnare un aperitivo firmato Cynar.

Prima serata aspettando SanNolo

data: 14 marzo

luogo: Ghe pensi mi

orari: 21:00 - 23:00

Seconda serata aspettando SanNolo

data: 15 marzo

luogo: Salumeria del Design

orari: 19:00 - 22:00

Terza serata aspettando SanNolo

data: 22 marzo

luogo: HUG

orari: 19:00 - 22:00

Al Festival con Cynar

Cynar, brand irriverente e da sempre fuori dagli schemi è il main sponsor del Festival di SanNolo 2023. Numerose le presenze capillari e non convenzionali sul territorio milanese (iniziative live, installazioni ad alto impatto scenico), ottenute grazie alla collaborazione con FM e Piano B, le due agenzie di comunicazione che stanno supportando Cynar per il progetto.

Il suo impatto irriverente e il suo carattere vintage e tagliente ben si sposa con il Festival musicale più fuori dagli schemi del capoluogo lombardo.

Cynar: un brand “mai di moda”

Cynar è un liquore amaro a base di carciofo noto per la sua versatilità e il sapore caratteristico, arricchito da una ricetta segreta basata sull'infusione di 13 erbe e piante. La più caratteristica è il carciofo da cui deriva il nome della bevanda (Cynar scolymus è la definizione botanica di carciofo).

La sua personalità tagliente e genuina, che non mira a ad apparire sempre di moda, rimanendo orgogliosa di se stesso, ben si adegua alla sua filosofia di sostanza, detta appunto “Mai di moda”.

Cynar non rincorre mode passeggere perché, appunto, passano. Piuttosto, invita il consumatore a prendere il meglio da ogni cosa, senza pregiudizi ma con il giusto tocco di ironia e irriverenza. Un invito che ben si adatta al Festival di SanNolo.

Non resta quindi che augurare buona fortuna ai cantanti in gara al Festival di SanNolo, sorseggiando un buon Cynar Spritz in un locale di Nolo.