Torna a a Milano la 2 edizione del Festival Seta. Dialoghi sulla Cina Contemporanea, che si terrà al Centro Pime presso il museo dei popoli e delle culture in viale Monterosa 81 sabato 25 maggio 2024.

Seta è diventato un appuntamento culturale, politico, sociale economico e di costume, promosso dall’associazione Orientiamoci in Cina, nato a Prato nel 2020 con una edizione che si ripete ogni anno per 3 giorni la prima settimana di Ottobre e che ospita importanti studiosi italiani e cinesi, diplomatici, giornalisti, analisti dell’Ispi e professori di economia internazionale delle principali università italiane ed estere.



Obiettivo degli organizzatori approfondire temi e situazioni del colosso asiatico alla luce dei nuovi accadimenti politico-economico mondiali.

Quest’anno Per la II edizione del Festival Seta, si approfondirà il tema delle migrazioni. Partendo da un’analisi storica condotta da sociologi, storici e giornalisti, faremo il punto sulla migrazione dall’Asia (con focus in particolare sulla Cina) verso l’ “Occidente” e, successivamente, anche in Italia.

Dalla caduta del muro di Berlino con la conseguente fine della cortina di ferro, alle politiche economiche denghiste della porta aperta, fino ad arrivare all’ingresso nel 2001 della Cina del Wto e quindi alla globalizzazione della produzione con ogni cosa “made in China”, sono cambiati i flussi migratori, ma come? Oggi quali sono le nuove rotte migratorie?

In Italia che cosa e come ha costretto la nostra legislazione, il nostro tessuto sociale ad adeguarsi al cambiamento?

Che cosa è diventato patrimonio multiculturale e che cosa invece ancora oggi si fatica ad accettare sia in Italia che a livello internazionale?

Altro tema affrontato sarà quello della formazione con esperti conoscitori della lingua e della cultura cinese. Come è cambiato negli ultimi anni il ruolo dei sinologi? E dei mediatori? In una società complessa dove la sola abilità linguistica non è sufficiente, cosa va ricercando il mercato del lavoro? Come gli studenti debbono prepararsi per non rischiare di vedere deluse le proprie aspettative?



Programma

Introduzione del Direttore del Centro Pime padre Gianni Criveller

Ore 10.00 -12.30

“Viaggio verso Occidente” Storia e mutamenti dei flussi migratori tra Cina e “Occidente”

Relatori

Prof. Michele Bruni – Economista – Centro per l’analisi delle politiche pubbliche, Università di Modena e Reggio Emilia

Alessandra Colarizi – Giornalista, autrice direttore editoriale China Files

Francesco Wu – presidente Onorario UNIIC e Membro direttivo Confcommercio

Modera l’incontro Lucrezia Goldin giornalista di China Files

Ore 12.30 – 13.30

Aperitivo in caffetteria light lunch con assaggio dei Vini della Cantina Bulgarini



Ore 14.00 – 16.00

Riflessioni sul cambiamento delle figure professionali con competenze linguistiche in cinese nell’attuale mercato del lavoro

Relatori

Prof.ssa Elisa Giunipero – Docente di Storia della Cina contemporanea

Università Cattolica Sacro Cuore Milano

Peishuo Yang – Gallerista ed esperta di arte contemporanea presidente di Present Contemporary art

Prof.ssa Lala Hu – Docente e ricercatrice di Marketing dell’Università Cattolica Sacro Cuore Milano

Avv.Francesco Brugnatelli ?? – Senior partner INFIERI

Modera l’incontro Sarah Manganotti, mediatrice culturale e rappresentante direttivo Associna

Ore 17 : LABORATORIO DI CARATTERI CINESI PER BAMBINI



augurio di buon anno del Drago sulle note delle melodie tradizionali suonate al Guzheng (cetra tradizionale della città di Hangzhou) dalla musicista Isabel Shen.