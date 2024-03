Il festival di street food "Valtellina vs Brianza"

Da venerdì 15 a domenica 17 marzo a Sesto San Giovanni arriva il Festival "Valtellina vs Brianza", una tre giorni dedicata al buon cibo e al migliore street food del Nord Italia.

Il festival

L'evento è una vera e propria "sfida all’ultimo boccone", che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola, accompagnati da una selezione di ottime birre e vini.

Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro accompagneranno i visitatori alla scoperta dei sapori più autentici.

Per l'occasione, Piazza Oldrini verrà addobbata a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada e di tanto divertimento per tutti.

Ad accompagnare tutto, spettacoli di cabaret a cura di Leo Mas, musica live e perfrmance dal vivo.

Informazioni

L’orario dell'evento sarà il seguente: venerdì dalle 18 alle 24, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22.30.

Per maggiori informazioni: tipicoeventi@gmail.com