Milano, torna il festival di teatro delle scuole in una versione interamente digitale

Dal 3 al 7 giugno, in diretta streaming, il Festival LAIVin Action dedica tre giorni al teatro e alla musica per i giovani.

Protagonisti gli studenti e le studentesse delle scuole secondarie di secondo grado della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola che hanno partecipato al progetto LAIVin di Fondazione Cariplo.

La conduzione della diretta è affidata alla giornalista e conduttrice televisiva Valeria Ciardiello. Tra gli ospiti in collegamento, pronti ad interagire e a commentare le esibizioni dei ragazzi, ci saranno gli attori e comici Annagaia Marchioro, Davide Calgaro e Sofia Gottardi.

Il nuovo bando

Insieme a questa edizione del Festival, si pensa anche al futuro: si apre la possibilità per le scuole di accedere a un nuovissimo bando, che metterà a disposizione la cifra di 500.000 euro, per sostenere i laboratori nelle scuole nei prossimi tre anni.

ll 7 giugno è in programma una Tavola Rotonda dal titolo "Digitale o non digitale, questo è il dilemma" - le Arti Performative nella scuola di domani. L’incontro vuole essere un focus sull’importanza delle arti interpretative dal vivo nella scuola e sulle trasformazioni legate agli strumenti del digitale nell’ambito dei percorsi formativi.

Come per gli scorsi anni il Festival LAIVin Action è il momento culminante del progetto LAIVin. Anche se in digitale, durante il festival i ragazzi e le ragazze hanno l'importante occasione di presentare una restituzione del lavoro svolto nel proprio laboratorio di fronte a un pubblico e sono, a loro volta spettatori dei lavori di altri studenti. Possono partecipare ad attività laboratoriali studiate ad hoc, vivendo un momento unico di espressione creativa, confronto e condivisione di pratiche con i loro docenti e operatori.

Il Festival rappresenta l'obiettivo finale del laboratorio, ma quest'anno più che mai, dopo tanti mesi di chiusura delle scuole secondarie di secondo grado, è un momento fondamentale di apertura e di scambio.

Nonostate il protrarsi dall’emergenza sanitaria, LAIVin Action si reinventa nuovamente in una formula che, adattandosi alle limitazioni imposte dalla pandemia, continua ad accompagnare i giovani, i docenti e gli operatori nella realizzazione dei loro progetti e mira a tenere viva negli studenti la creatività e il proprio protagonismo civico e culturale

"Abbiamo ritenuto fosse un'urgenza una necessità non annullare per il secondo anno consecutivo il Festival di LAIVin, il momento per antonomasia di protagonismo, di condivisione. Annullare il Festival sarebbe stato un ulteriore peso in questo anno di negazione, di esclusione, di reclusione. Abbiamo scelto di raccogliere la sfida creando un format nuovo adatto al web, che possa così diventare un piccolo simbolo di speranza per una generazione messa a dura prova. " Nicolas Ceruti – Presidente Associazione Etre.

Il progetto Laiv

Il Progetto LAIV è attivo dal 2006 e ha coinvolto oltre 12.000 studenti appartenenti a 240 istituti scolastici nell’attivazione di laboratori di musica, teatro e teatro musicale. Dal 2018 si è trasformato in LAIVin, dove “IN” indica un forte radicamento del progetto nelle

comunità locali e l’obiettivo di promuovere connessioni e alleanze tra il mondo della scuola ed enti pubblici e privati nei diversi territori d’azione del progetto.

Dal 2018 il Progetto LAIVin propone un sistema di palinsesti territoriali la cui programmazione prevede spettacoli ed eventi ideati per favorire la nascita di alleanze tra mondo della scuola, enti locali, organizzazioni culturali, soggetti privati e cittadini e l'avvicinamento dei ragazzi ai linguaggi performativi contemporanei.