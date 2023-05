Terraforma, il festival tra musica e sostenibilità a Villa Arconati a giugno

Si terrà il 9, 10 e 11 giugno 2023 il Terraforma Festival, a Villa Arconati a Castellazzo di Bollate (Milano), nel territorio del Parco delle Groane. Il programma musicale dell'edizione del 2023 del festival per la sperimentazione artistica e la sostenibilità ambientale si compone di concerti dal vivo e dj set: da The Master Musicians of Jajouka, leggenda della tradizione trance Sufi dal Marocco, fino ad arrivare ai campionamenti electro e hip hop di Hudson Mohawke. Non mancano altri artisti di culto come il maestro del Bhangra Kuljit Bhamra ospitato da Beatrice Dillon e Dennis Bovell, leggendario discografico reggae. Presenti anche tantissime novità della nuova scena musicale come Aho Ssan, Upsammy, Josey Rebelle e Asmara e molti altri.

Uno dei palchi più significativi del festival è sicuramente il labirinto co-curato con Bottega Veneta in cui avranno luogo 3 performance speciali: Actress con un esclusivo AV show sul suo ultimo EP “Dummy Corporation”, Thomas Ankersmit che omaggia il suo Serge Modular, particolare sintetizzatore analogico al suo 50esimo anniversario, e la producer belga-congolese Nkisi, tra poliritmie, vibrazioni che attraversano il corpo e antiche tradizioni che performerà “Invisible Gesture”.

Terraforma 2023 si riconnette alle origini, facendo community grazie a una dimensione umana, DIY, sostenibile e con accesso limitato. Per questo motivo si ispira ad “Organic Music Societies”, esperimento sociale del leggendario polistrumentista americano Don Cherry e l'artista interdisciplinare Moki Cherry tra arte, musica, performance, natura, insegnamento, vita quotidiana, famiglia e spiritualità.

Esposizioni, dibattiti e workshop si terranno nel The Dome, la cupola geodetica ricostruita con l’architetto originale Bengt Carling, questa volta con l’aiuto dello studio di architettura Salottobuono e Domus Academy, proprio come Don e Moki Cherry fecero per Utopias & Visions 1871-1981 al Moderna Museet di Stoccolma per imparare, condividere, vivere il presente e immaginare un futuro migliore.

Nel The Dome di Terraforma Invernomuto, Vitelli (brand di maglieria sperimentale), la critica/giornalista/insegnante Christine Kakaire e BABAU ci aiuteranno a conoscere il Mediterraneo e le sue sponde, la produzione circolare dei tessuti, l'influenza della pratica d'archivio nella Black music e il looongplay.

Il restauro del giardino di Villa Arconati

Uno degli obiettivi principali dell'organizzazione è il restauro del giardino storico di Villa Arconati. Dal 2016, Terraforma ha iniziato un programma di 3 anni in collaborazione con Borotalco, con l'obiettivo di ripristinare da zero un Labirinto storico del 18º secolo. Il progetto, sviluppato da Fosbury Architecture, segue una serie di disegni antichi di Marc'Antonio Dal Re. Il progetto è stato completato nel 2018 - il Labirinto presenta ora 500 esemplari di Carpinus Betulus che si mescolano con la flora locale.

A seguito del progetto triennale di restauro del Labirinto, Terraforma sviluppa un progetto biennale di riforestazione dell'area camping, in collaborazione con Borotalco. Il progetto progettato da Space Caviar, si ispira agli schemi dell'architetto Cesare Leonardi, autore di "L'architettura degli alberi", in cui esamina le configurazioni degli alberi in relazione alla loro ombra. Saranno piantati più di 100 alberi, prendendo spunto dalla performance iconica di Joseph Beuys, che nel 1982 ha piantato 7000 querce con la comunità di Kassel in Germania. L'intervento di semina vuole essere un momento di condivisione e coinvolgimento attivo del territorio, del team e dei partner e anche parte del progetto di neutralizzazione delle emissioni e della sua compensazione attraverso il rimboschimento sul territorio.

Inoltre, Terraforma si attiva a favore della salvaguardia del territorio attraverso la realizzazione di un ampio progetto di giardinaggio attraverso il recupero del terreno, la raccolta delle acque grigie e procedure di pulizia estese. Grazie all'impegno di una squadra di alpinisti, sono stati tagliati oltre 60 alberi centenari per garantire circa due ettari di foresta.