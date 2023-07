Musica e buon cibo al festival dell'ukulele del Parco Tittoni

Per un giorno il parco si trasformerà in una vera e propria Honululu, ospitando un programma di eventi che - a partire dalle 10 del mattino - spazieranno dai workshop per bambini e ragazzi ai concerti dal vivo.

Ogni appuntamento sarà condito da abbigliamento hawaiano come infradito e sgargianti camicie colorate. Inoltre è possibile trovare stand di massaggi hawaiani e bancarelle a tema, oltre a food truck di cucina vegana.