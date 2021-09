Al Festivaletteratura Il 12 settembre la diretta streaming di "Spazionauti: i confini del presente e le prospettive del futuro"

Indirizzo non disponibile

A seguito delle grandi emergenze globali, lo spazio, considerato in tutte le sue estensioni, va pensato in una chiave sostenibile, mettendo l’equilibrio tra uomo e ambiente al centro, combinando visioni future ad antiche, ma senza mai dimenticare affetti ed emozioni che ci legano ai luoghi. A dare forza a questa idea anche le conseguenze legate all’emergenza sanitaria, che hanno stravolto la nostra quotidianità e con essa lo spazio fisico e virtuale che abitiamo.

Domenica 12 settembre alle 12:00, sul palco di Piazza Castello a Mantova, l’evento “Spazionauti. I confini del presente e le prospettive del futuro”, moderato da Neri Marcorè, vede dibattere sui confini del presente e sulle prospettive del futuro tre “spazionauti”: Emanuela D’Abbraccio, restauratrice appassionata che dalle tracce del passato ricostruisce il presente, Donatella Di Pietrantonio, scrittrice dalla penna essenziale capace di scegliere parole dense ed esatte per descrivere ogni cosa e Carlo Ratti, architetto e visionario. Sarà possibile segure l'evento fisicamente in Pazza Castello (Mantova) previo acquisto del biglietto oppure in diretta streaming su YouTube

Gli ospiti

LA RESTAURATRICE

Emanuela D’Abbraccio

Tra i professionisti più richiesti nel settore, è stata chiamata a lavorare in varie parti d’Italia e nei Musei Vaticani. La passione per il restauro è nata grazie al padre che, negli anni sessanta, aprì un negozio di antiquariato nel centro di Norcia, la sua città, che ha aiutato nel recupero delle opere d’arte danneggiate dal terremoto.

LA SCRITTRICE

Donatella Di Pietrantonio

Esordisce come scrittrice nel 2011 con il romanzo “Mia madre è un fiume” (premio Tropea) e nel 2014 esce “Bella mia” (premio Brancati). “L’Arminuta”, del 2017, è tradotto in più di 25 lingue e si aggiudica il premio Campiello, il premio Napoli e altri riconoscimenti. Il suo ultimo romanzo è “Borgo Sud” edito da Einaudi.

L’ARCHITETTO

Carlo Ratti

Architetto e ingegnere, insegna al Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston, dove dirige il Senseable City Lab, ed è fondatore dello studio di design e innovazione Carlo Ratti Associati.