Festivalmar: celebriamo il mare in città

Festivalmar è il festival curato da Worldrise Onlus nell’ambito della Campagna 30x30 Italia per portare il mare in città: tre giorni dall’8 al 10 giugno 2022, a Milano presso l’Ex Fornace Gola, per celebrare la Giornata Mondiale degli Oceani e il loro ruolo fondamentale per la nostra esistenza, attraverso laboratori per bambini, workshop per adulti, dibattiti, proiezione di docu-film, performance musicali, mostre d’arte, clean up e molto altro.



La partecipazione agli eventi è gratuita previa registrazione tramite Eventbrite, è possibile consultare il programma completo del festival al link https://worldrise.org/wp-content/uploads/2022/05/Programma-Festival.pdf