Una super festa del cioccolato artigianale arriva sui Navigli a Milano

Il cioccolato artigianale protagonista assoluto di una festa lunga tre giorni. Succederà da venerdì 5 a domenica 7 novembre sul Naviglio Pavese.

Per 3 giornate una parte di Milano si trasformerà nella città del cioccolato artigianale grazie all'iniziativa Choco Amore, in collaborazione con Associazione Zona Darsena e la Fondazione Elio Quercioli. Lo scopo dell'iniziativa - scrivono gli organizzatori - è quello di far apprezzare, conoscere e scegliere il cioccolato artigianale come alternativa sana e di qualità superiore a quello industriale. Presenti 13 maestri cioccolatieri provenienti da diverse Regioni, dalla Sicilia al Veneto, con numerosi stand e prodotti diversificati tra cui praline, sculture di cioccolato, spezzati, tavolette, gianduiotti e cuneesi.

La tre giorni, che si svolgerà sul Naviglio Pavese, sarà dedicata alla divulgazione e promozione di tante specialità 'made in Italy' create con un'attenzione alla salute e alla genuinità della materia prima. In concomitanza alla festa, con la sponsorizzazione della Fondazione Quercioli e l’Associazione Zona Darsena, verranno organizzati eventi culturali, tra cui la Notte Rossa, che si terrà sabato 6 novembre.

Durante la tre giorni, inoltre, possibile apprezzare offerte a tema e prelibatezze a base di cioccolato nei locali e

ristoranti del Naviglio Pavese che aderiscono esponendo il logo della manifestazione. Assolutamente da non perdere, il Choco Play, una serie di laboratori didattici per bimbi sulla lavorazione del cioccolato; in programma anche attività per adulti.