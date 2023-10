Il tram che regala fette di torta in giro per Milano: tutte le tappe e gli orari

Il tram più dolce del mondo. Lunedì 9 ottobre, 50 pasticcieri di Ampi - l'accademia maestri pasticcieri italiani - distribuiranno in giro per Milano fette di torta gratis. L'iniziativa, ribattezzata il "tram della dolcezz", rientra nelel celebrazioni per i 30 anni del gruppo.

Gli accademici saranno protagonisti di un goloso tour a bordo di un tram brandizzato che li porterà ad offrire in anteprima il 'dolce Accademia', creato proprio per l'anniversario. Ad ogni fermata, i pasticcieri scenderanno dal tram per incontrare il pubblico e distribuire una limited edition del cake da viaggio, morbido e profumato alle mandorle e agrumi canditi.

Le tappe saranno in: Via Cesare Cantù alle 12, Piazza Fontana alle 12.45, Piazzale Stazione Genova alle 13.45, Piazza Fontana ore 14.45, Via Cesare Cantù alle ore 15.30 e Piazza Fontana alle 16.15.