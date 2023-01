Feudalesimo e libertà adunata v sabato 13 maggio 2023 live music club, trezzo sull’adda (mi)

Si annuncia il quinto raduno nazionale di tutti i sodali di Feudalesimo e Libertà che avrà luogo sabato 13 maggio 2023 presso il Live Music Club di Trezzo sull’Adda (MI), come da tradizione. Tra menestrelli, spettacoli e contese, tante nuove sorprese sul palco per questa edizione tanto attesa. Sono da ora disponibili prevendite early bird ad un prezzo speciale sul circuito ufficiale Mailticket.



Dopo tre anni di assenza dalla scena, Lo Imperatore - unica voce dello feudal popolo - aspetterà tutti i suoi proseliti per festeggiare la quinta adunata dei Sodali di FEL. Sarà un momento unico pe’ tutti li appassionati della goliardia, della musica e del sano cazzeggio per ritrovarsi dopo tre anni e per lasciarsi finalmente alle spalle un nefasto periodo come quello della pandemia e della guerra. Tante saranno quindi le occasioni per festeggiare e brindare allo Imperatore, ma tra le più degne di nota vi sarà il decennale di Feudalesimo e Libertà!

Negli anni la comunità di FEL è cresciuta e ha trovato modo di riunirsi sotto l’egida dell’Adunata e sarà un’occasione per rincontrare amici e sodali e poter celebrare dal vivo questo momento storico per tutta la comunità feudale d’Italia tra musica, cervogia e sano ghibellinismo.



Feudalesimo e Libertà, la più importante community social d’Italia dedicata al Medioevo, propone soluzioni feudali - spesso contradditorie e volutamente enfatizzate - a problematiche odierne: si tratta di un grande gioco di ruolo nel quale i sodali vengono quotidianamente coinvolti grazie all’utilizzo dell’ormai tipico linguaggio “neo-volgare” e ad un universo dove i cliché tipici del “medioevo” vengono esaltati per evidenziare gli eccessi e le incongruenze politiche o di costume dei nostri tempi. Suoi principali obiettivi sono la riconquista della Terra Santa, il ritorno al Sacro Romano Impero, la restaurazione della Santa Inquisizione e il ripristino della servitù della gleba, con l'introduzione del reato di disoccupazione.



FEL ha ottenuto per due anni consecutivi (2016 e 2017) il premio come Miglior Community e Miglior Pagina Facebook (2013) ai Macchianera Awards, gli “Oscar della Rete” italiani.

Ha stretto collaborazioni e cooperato con tante realtà differenti: dalle associazioni di rievocazione storica (Contrada della Cerva, Aper Labronicus, Scherma Storica di Pavia), ai gruppi sportivi (Taurus MFC), agli eventi a tema (Festival dell’Unicorno, Mercato delle Gaite), alle associazioni Tolkieniane (AIST), a personaggi famosi dell’ambiente “Nerd” (Don Alemanno, Lorenza di Sepio, Minimad).





