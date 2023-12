Fials asst nord milano: raccolta di indumenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il Sindacato FIALS ASST NORD MILANO in collaborazione con Caritas Ambrosiana Parrocchia San Giovanni Battista è lieta di annunciare un'importante iniziativa di solidarietà nel territorio milanese. Il giorno giovedì 21 dicembre presso il nosocomio di Sesto San Giovanni, all'ingresso del Padiglione 2, si terrà una significativa raccolta di "indumenti usati" a beneficio delle famiglie più bisognose della zona. La presenza di un delegato della FIALS, accompagnato da uno o più volontari, accoglierà con piacere le generose donazioni della comunità. L'iniziativa, intitolata "DONA VALORE", sottolinea l'importanza di gesti filantropici straordinari nel contesto della quotidianità. La raccolta di indumenti usati non solo mira a fornire supporto materiale alle famiglie in difficoltà, ma genera anche risorse economiche che saranno utilizzate per sostenere servizi socioassistenziali ed educativi sul territorio. La Segreteria Aziendale della FIALS ASST NORD MILANO si esprime fiduciosa nella partecipazione e collaborazione attiva di tutti i cittadini. Restiamo disponibili per ogni chiarimento e ulteriore informazione in merito all'iniziativa. Un ringraziamento anticipato a coloro che vorranno contribuire a rendere questa raccolta un successo e a diffondere il messaggio di solidarietà nel cuore della nostra comunità.