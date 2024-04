Fials Milano lancia il progetto "fials sport" per il benessere e l'impegno sociale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Con profondo impegno verso il benessere complessivo dei suoi membri, Fials Milano è entusiasta di annunciare il lancio del suo innovativo progetto "Fials Sport". Questa iniziativa mira a promuovere non solo l'attività fisica attraverso lo sport ma anche a rafforzare l'impegno sociale dell'organizzazione. Il progetto si concretizza con la creazione di una squadra di calcio che ha già attratto l'adesione di decine di appassionati giocatori tra gli associati. Fials Sport rappresenta non solo un'opportunità per mantenere attivi fisicamente i membri, ma funge anche da luogo di aggregazione, scambio e solidarietà. Accanto al puro piacere del gioco, Fials Sport si pone obiettivi altamente significativi. Con una visione altruistica, l'organizzazione intende organizzare durante l'anno partite di beneficenza per raccogliere fondi destinati all'infanzia malata nei nosocomi. Queste iniziative rappresentano un pilastro fondamentale per amplificare l'impatto sociale di Fials Milano, dimostrando il continuo impegno verso chi è in difficoltà. Inoltre, il progetto punta a stabilire relazioni con altre realtà che condividono la dedizione per il sociale. Il primo incontro ufficiale con la rappresentanza calcistica dei giovani commercialisti ha segnato l'avvio di una serie di collaborazioni future. Giovanni Calà, Dirigente di Fials Milano, commenta: "La partita di ieri contro la rappresentativa dei commercialisti di Milano non è stata solo una dimostrazione di sportività, ma anche un simbolo del nostro impegno verso la comunità e il sociale. Attraverso il calcio, stiamo costruendo ponti e rafforzando legami, non solo tra i giocatori ma anche tra diverse organizzazioni che pongono al centro il bene comune." "Fials Sport non è solo sport: è un'iniziativa per il benessere, la solidarietà e l'interazione sociale" ha concluso Mauro Nobile, Segretario Generale di FIALS Milano.