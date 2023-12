Fials policlinico: “la regione confermi il presidente giachetti. concordiamo con la rsu: serve continuità”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

FIALS Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano, uno dei più rappresentativi Sindacati nel grande Polo Ospedaliero milanese, appoggia la richiesta della RSU della Fondazione IRCCS Ca’ Granda - Policlinico di Milano nel chiedere continuità della governance. “FIALS si unisce alla Rappresentanza Sindacale Unitaria” commentano i Dirigenti del Sindacato Carmine D’Avolio e Ruben Angeretti “nell’auspicare che, in un momento cruciale per la vita del Nostro Ospedale, le Istituzioni Regionali valutino di confermare a Presidente l’ Arch. Marco Giachetti, che ha bene operato nell’ultimo quinquennio”. “Giachetti” ha continuato D’Avolio “ha rappresentato il meglio della tradizione di efficienza, empatia e dinamismo della Fondazione Policlinico. FIALS si augura che il Presidente Fontana si adoperi per una sua riconferma”.