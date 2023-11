Torna l'Artigiano in Fiera con gli stand di oltre 160 Paesi

Dal 2 al 10 dicembre a Rho Fiera torna l'Artigiano in Fiera, la manifestazione di punta delle festività milanesi.

Ad accogliere i visitatori, oltre 160 Paesi presenti, con numerosi stand di accessori, artigianato, gastronomia abbigliamento, un'occasione unica per trovare i regali di Natale e trascorrere una giornata all'insegna del "fatto a mano".

La fiera

Nei padiglioni della fiera saranno presenti stand dedicati al cibo italiano ed etnico per un giro culinario di tutto il pianeta, oltre che bancarelle con in vendita abbigliamento, gioielli, articoli per la casa, l'arredo e il tempo libero.

L'obiettivo, come ogni anno, è dare risalto alle imprese artigiane, valorizzando un'economia incentrata sulle persone e sul territorio dove lavorano.

Informazioni

Ingresso gratuito.

Per avere tutte le informazioni visitare il sito dedicato.