Artigiani e artisti sul Naviglio, arriva la prima edizione di Red Bazar

Domenica 26 febbraio artigiani e artisti animenranno le sponde del Naviglio Pavese, per trascorrere una giornata all'insegna della musica e del colore.

L'iniziativa

Dagli organizzatori del sabato di Lambrate, una nuova iniziativa dedicata all’artigianato di qualità, in collaborazione con l’associazione Zona Darsena.

L'obiettivo è portare l'atmosfera e la qualità degli espositori del famoso mercatino di Lambrate nell'affascinante cornice dell'Alzaia del Naviglio Pavese.

La prima data in programma è, appunto, domenica 26 febbraio, in concomitanza con il Mercato dell'Antiquariato sul Naviglio Grande. Per l'occasione, il Red Bazar sul Naviglio si snoderà lungo la prima parte (partendo appunto dalla Darsena) dell'Alzaia Naviglio Pavese e via Magolfa.

Gli artigiani presenti

Saranno presenti oltre 60 favolosi artigiani e illustratori da tutta Italia scelti con cura da Redroom, il salotto dell'handmade di via Conte Rosso.

Durante tutta lagiornata si potranno gustare tante diverse proposte gastronomiche curate dai ristoratori di Zona Darsena, arricchite per l’occasione da gustosi food truck.