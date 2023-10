Fiera d'autunno 2023

Nella cinquecentesca Sala delle Colonne della chiesa di San Vittore, apre i battenti l'edizione autunnale e prenatalizia del tradizionale Mercatino, a sostegno delle missioni della Fraternità Sacerdotale San Carlo Borromeo, presente in Italia e all'estero. In vendita sono offerte cose belle, curiosità, occasioni imperdibili nei vari settori: casalinghi, oggettistica, bigiotteria, libri, telerie d'epoca, giocattoli, dipinti, accessori, abbigliamento vintage e nuovo fatto a mano, piccolo antiquariato. Tutto ciò che è in vendita viene da libere donazioni, e tutto il ricavato è devoluto alle missioni, quest'anno in particolare a iniziative in Kenya, Cile e Colombia. L'organizzazione, la raccolta e la messa in vendita di tutti gli oggetti ricevuti è a cura delle "Amiche del Mercatino", volontarie dell'Associazione San Carlo per il mondo odv.