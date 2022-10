Ritorna anche quest'anno la fiera degli Alter Bej, l'altra faccia della più rinomata Oh Bej Oh Bej. Quest'anno ancora al Cavalcavia Bussa con tante stravaganti bancarelle per magici regali.

Troverete bancarelle di oggettistica natalizia fatta a mano da meticolosi creativi selezionati. Ma non è finita qui!!!



Oltre a loro saranno presenti cucine viaggianti per uno street food gourmet con anche pietanze vegane e produttori tipici da ogni dove