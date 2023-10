Fiera degli Alter Bejz

Anche per il 2023 viene riproposta la fiera degli Alter Bej. La classica fiera, specchio della più grande Oh Bej Oh Bej. Come ogni anno il Cavalcavia Bussa si decora di bancarelle pronte a offrirvi regali per un Natale 2023 all'insegna della compagnia e della condivisione. Novità di quest'anno le bancarelle con prodotti tipici e bevande che accompagneranno i prodotti natalizi con un tocco più Food. Non mancheranno artisti di strada e tanta musica. Segnatevelo in calendario perché non potete mancare