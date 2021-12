Fiera del disco Milano, espositori provenienti da tutta Italia con cd, vinili e dvd

Si avvicinano le feste di Natale e, con le vendite di dischi in vinile al massimo storico degli ultimi 10 anni, le idee regalo e i prodotti disponibili sul mercato sono davvero tanti e per tutte le tasche. Alla fiera del disco di Milano la scelta è davvero ampia,

Sabato 18 e Domenica 19 Dicembre, in collaborazione con Ride Milano, l'hub culturale che ospita arte, teatro, attività di gaming, concerti, dj set, attività per bambini ma anche food truck e cocktail bar, presso Il Ride - Ex scalo ferroviario di Milano Porta Genova, in pieno centro, gli appassionati, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno trascorrere due giornate gratuite e ricche di eventi, per riscoprire la magia del vinile a 33 e 45, dei MIX, dei CD, dei DVD e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali.

Gli espositori

Troverete ad attendervi espositori provenienti da tutta Italia - attentamente selezionati da Ernyaldisko - per una full immersion tra i vinili a 33 e 45, i MIX, i CD e i DVD. Troverete Espositori specializzati in tutti i generi musicali: metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Non mancherà propria nulla! Avrete occasione di curiosare tra stampe musicali, poster, custodie dedicate, gadget originali e preziosi e rari memorabilia autografati.

Durante i giorni della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli Espositori. Potrete inoltre diventare parte attiva di una Community di appassionati, con cui condividere la Vostra passione per la musica e per il vinile.

L’ingresso al pubblico è gratuito.