A Milano arriva la fiera dei vini sicliani

Una kermesse interamente dedicata ai vini siciliani. È Wineseesicily che si svolgerà il 14 e 15 aprile presso lo spazio C30 - Oneday group, in viale Cassala 30 a Milano.

Sarà una vera e propria rassegna volta a valorizzare il patrimonio vitivinicolo ed enogastronomico siciliano e non solo. Un festival co-organizzato da Wine Sicily e Vinhood, la soluzione basata su intelligenza artificiale che capisce i gusti e le esigenze dei consumatori. Proprio il team di Vinhood al WineSeeSicily in tour accoglierà i partecipanti coinvolgendoli in una degustazione multiprodotto di vino, birre artigianali e caffè, dopo averli sottoposti al Test del Gusto di Vinhood, un algoritmo in grado di suggerire un percorso di assaggi personalizzato in base al rispettivo "carattere".

A oggi son già circa 30 le cantine selezionate tra cui Salvatore Tamburello, Coppola 1971, Costantino Wines, Tenute Orestiadi, Ba&Co, Terre di Gratia, Cantine Madaudo, Le Sette Aje e tante altre ancora, che diverranno protagoniste delle due giornate, numero che andrà via via ad aumentare nelle prossime ore.