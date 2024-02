A Novegro la fiera del giocattolo senza tempo

Domenica 25 febbraio presso il Parco Esposizioni di Novegro torna Novegro Borsa Scambio, il salone del giocattolo da collezione.

Per l'occasione, i privati collezionisti potranno esporre, scambiare e vendere le proprie raccolte, mentre gli operatori del settore (i negozianti) avranno la possibilità di acquistare rarità difficili da reperire sul mercato e di piazzare produzioni, oramai cessate, di crescente valore amatoriale.

L'appuntamento

L'appuntamento è all'interno del grande Padiglione C del Parco Esposizioni Novegro, che ospita circa 200 stand dall'Italia e dall'estero.

I visitatori potranno trovare ogni tipologia di balocchi vintage senza tempo: giocattoli, bambole, miniature, action figure, modellismo (ferroviario, navale, militare, aereo e automodellismo), videogiochi, giochi da tavolo, mattoncini Lego e molto altro.

I prodotti in vendita sono per tutte le tasche, sia per chi è alla ricerca del pezzo difficile da reperire sia per chi vuole semplicemente scoprire (o riscoprire) il suo passato tramite questi affascinanti e immarcescibili oggetti.