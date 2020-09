"Una ghirlanda di libri": a Cinisello Balsamo la prima fiera (gratis) dell'editoria indipendente

Sabato 26 settembre verrà inaugurata, la prima edizione di Una Ghirlanda di Libri, fiera dell’editoria indipendente che continuerà anche domenica 27 settembre, presso le sale di Villa Casati Stampa a Cinisello Balsamo, ospitando 40 case editrici e autori provenienti da tutta Italia con eventi a latere come conferenze, presentazioni e incontri con gli autori. All'inaugurazione saranno presenti il Sindaco di Cinisello Balsamo Giacomo Ghilardi e gli assessori Daniela Maggi e Gabriella Fumagalli.

Un'immersione nei libri

Cinisello Balsamo verrà trasformata in un piccolo polo culturale con un’immersione nel mondo della lettura e della letteratura con la partecipazione di scrittori, editori, medici ed esperti. Tra gli altri ci saranno ospiti scrittori del calibro di Daniel Lumera, Carla Maria Russo, Paolo Cortaz, Andrea Vitali e Massimo Iondini che presenteranno i loro lavori più recenti e personaggi dello spettacolo come Cristiano Malgioglio e Vince Tempera.

Inoltre, ci sarà la premiazione dei migliori lavori che hanno partecipato alla prima edizione del Premio Qulture ti pubblica @ Una Ghirlanda di libri promosso dall’Associazione Qulture in partnership con la manifestazione cinisellese. Numerosi gli autori che si sono iscritti al concorso letterario per un totale di sessantatré partecipanti provenienti da tutta Italia con novantacinque opere suddivise in quarantacinque poesie, trenta romanzi e venti racconti brevi. Tredici le regioni di provenienza tra cui hanno spiccato Lombardia e Toscana con ben 21 partecipanti ciascuno seguiti da Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Sardegna.

“Una Ghirlanda di Libri”, attraverso la promozione di un bando, ha assegnato il primo premio assoluto a Letizia Ventura dell’Istituto Tecnico Industriale Renato Cartesio, del Centro Scolastico del Parco Nord, per aver creato il logo che contrassegnerà tutta la comunicazione afferente alla manifestazione.

Letizia Ventura sarà premiata domenica 27 settembre, dalle ore 11, nella sala conferenze di Villa Casati Stampa (Piazza Soncino, 5) e contestualmente verrà assegnato anche il Premio Stefano Minucciani al miglior studente dell’Itis Cartesio che si è contraddistinto in ambito informatico. Inoltre, verrà assegnata la targa dedicata a Federico Castellin, proprietario del Bar Zen di Cinisello Balsamo, venuto a mancare durante la pandemia.

L'organizzazione

L’evento è stato ideato e organizzato da una squadra tutta al femminile: Lucia Esposito (nota libraia cinisellese), Manuela Barbara Lattuada (sales manager), Stefania Gaia Paltrinieri (designer e project manager), Rebecca Brollo (architetto e proprietaria di WoodHouse Hotel) e infine Elena Ricci (titolare della storica Autoscuola Ricci).

Grazie al supporto di Maria Gabriella Fumagalli, assessore all’Istruzione, e Daniela Maggi, assessore alla Cultura, allo Sport e agli Eventi, l’evento ha ottenuto il patrocinio del Comune di Cinisello Balsamo e, grazie alla fiera dell’editoria indipendente, quest’ultimo ha ottenuto l’importante qualifica di “Città che Legge 2020/2021”, riconoscimento che viene conferito alle amministrazioni comunali che s'impegnano a svolgere politiche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Prenotazioni

E' possibile prenotare il proprio ingresso sul sito dedicato.