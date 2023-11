Fiera degli Oh Bej! Oh Bej! Torna lo storico mercatino di Natale milanese

Che Natale sarebbe senza Fiera degli Oh bej! Oh bej? A Milano torna il tradizionale mercatino natalizio, che nel 2023 sarà aperto dal 7 al 10 dicembre, nelle stradine che circondano il Castello Sforzesco e il Parco Sempione

Il classico appuntamento della settimana di Sant’Ambrogio, da cinque secoli anticipa le festività natalizie dei milanesi tra dolci, sorprese e curiosità di ogni tipo. Il mercatino, organizzato in onore del santo patrono della città - festeggiato il 7 dicembre - dura da sempre in media quattro giorni ed è tappa obbligata per ogni milanese e turista a caccia del regalo perfetto o, semplicemente, dell’atmosfera di festa e tradizione del weekend più importante prima di Natale.

Le bancarelle esporranno prodotti di artigianato locale e alimentari, dolci, libri usati, quadri, fiori, giocattoli e addobbi natalizi. Spazio anche alle caldarroste e ai “Firunatt” o “Firòn”, le tradizionali castagne affumicate infilate a formare lunghe “collane”. Presenti anche i produttori di miele e affini. Da non dimenticare il panettone, che in quei giorni comincia già ad allietare i palati di piccoli e grandi.