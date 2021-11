La fiera del panettone e del pandoro a Milano

La Fiera Nazionale del Panettone e del Pandoro nasce nel 2008 per volere di Emanuele Giordano, fondatore della kermesse e della Gold Event Organization, per promuovere e diffondere la cultura del panettone e del pandoro, prodotti divenuti ormai i simboli del Natale Made in Italy nel mondo intero. Numerose sono state le aziende che hanno partecipato e partecipano alla nota kermesse nazionale e che hanno avuto l’opportunità di espandere il loro raggio d’azione grazie al prestigio che l’organizzazione fornisce a tutti gli espositori.

La kermesse, che vanta tappe a Reggio Calabria, Roma, Firenze e Milano, è diventata un simbolo della tradizione italiana toccando più città da nord a sud ed un evento cult a cui non mancare. Numerosissimi sono anche stati i visitatori che hanno potuto degustare ed acquistare i lievitati prodotti a regola d’arte dai Maestri Pasticceri che hanno popolato l’evento. Durante la kermesse, che ad oggi si compone di due tappe principali, sono organizzate attività per gli espositori e per il pubblico; prima tra tutte il contest nazionale “Ambasciatore del Panettone”, nato nel 2016, che rappresenta il primo contest nazionale a giuria popolare. L’organizzazione della kermesse punta anche all’estero e ha dimostrato la sua forza motrice organizzando anche una tavola rotonda a Bruxelles, all’interno del Palazzo delle Regioni, dal titolo: “Il Panettone: un prodotto Made in Italy da tutelare”.

In quell’occasione sono state coinvolte alcune aziende del circuito della fiera che hanno esposto ad un nutrito pubblico le tecniche di produzione del panettone nel rispetto dell’unica normativa nazionale vigente: il D.M. 22/07/2005 e s.m.i. del 2017. Durante l’anno sono in programma anche altri eventi satellite come “Panettone Summer” che punta alla destagionalizzazione del prodotto e al suo consumo anche in periodi non convenzionali slegandolo dalle festività natalizie.

Il progetto www.eccellenzepanettone.it, invece, ha l’obiettivo di accendere permanentemente i riflettori sulle aziende di produzione di lievitati attraverso numerose iniziative come Le vie del Panettone e del Pandoro, il Panet-tour e l’evento digitale che non rappresenta una semplice vetrina, ma un contatto diretto e costante con i Maestri Pasticceri aderenti al circuito Eccellenze Panettone. Ogni anno nuove attività vengono proposte, aggiunte e selezionate da un Comitato Organizzativo composto anche da espositori Senior e Junior della kermesse che sono attivi con un apporto di idee ed una selezione di progetti da integrare con il progetto principale della fiera.

