La fiera enogastronomica dei prodotti di qualità

Una Fiera come sempre ricca di ottimi prodotti, e tante opportunità per fare i vostri regali di Natale e fare del bene. Come da tradizione, due saranno i protagonisti dell’evento: i sapori della cucina italiana e i diritti umani.

Infatti, decine di aziende di tutto lo stivale hanno deciso di sostenere la Fiera Enogastronomica donando i loro prodotti in esclusiva per Amnesty International Lombardia.



Saranno presenti produttori Made in Italy con tante eccellenze enogastronomiche e tanti assaggi!!



Quest’anno verrà donato all'associazione Write for Rights.