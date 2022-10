"Sneakerness", a Milano l'evento con le sneaker rare (da comprare)

Collezionismo, shopping, cultura e divertimento. Sabato 8 e domenica 9 ottobre torna a Milano, nella cornice degli East End Studios, "Sneakerness", l'evento itinerante dedicato alle 'kicks', le sneakers che raccolgono appassionanti in giro per l'Italia.

"Limited edition, edizioni numerate, in collaborazione, modelli rari: un momento importante per soddisfare le esigenze dei puristi del collezionismo, i semplici amanti dello street style, che amano condividere i propri look con gli amici e online, o gli hypebeast attentissimi alle ultime tendenze", spiegano gli organizzatori. Che per l'occasione soo riusciti a coinvolgere partner di prestigio come Foot Locker, Puma, New Balance, Gore-tex, Eastpack, Nove25, Desclaimer, Burn e molti altri.

50 cent per toccarle, 4mila euro per comprarle: Sneakerness, la 'fiera delle scarpe'

"Particolare rilevanza sarà poi data allo sport, in special modo al tennis e al basket, discipline che più di tutte hanno contribuito alla nascita della Sneaker Culture. Ci saranno infatti tornei di basket e per il tennis, Sata Court Club allestirà un campo dove si potrà partecipare a diverse attività per testare le proprie skills, dallo smash alla volee", hanno annunciato i curatori dell'evento. Negli studios sarà presente anche il Food Market, dove si potranno assaporare specialità dalla cucina regionale a quella asiatica, passando per hamburger e birra, un'area per prendersi una pausa dallo shopping e dal divertimento.