Artigiano in fiera torna in presenza (gratis): il programma 2021

L'Artigiano in Fiera torna dopo l'edizione 2020 annullata per il covid. La famosa kermesse che riunisce prodotti provenienti dall'intero globo a Rho Fiera Milano è in programma da sabato 4 a domenica 12 dicembre 2021, tutti i giorni dalle 10 alle 23.

La manifestazione organizzata da GeFi, giunta alla venticinquesima edizione, è un grande villaggio globale delle culture, dei territori, dei prodotti di tutto il mondo.

L'edizione del 2019, l'ultima prima della pandemia, si era conclusa con il record di un milione di visitatori. Nei padiglioni saranno presenti i migliori artigiani provenienti da tutte le Regioni d'Italia, specializzati in agroalimentare, ceramica, arredamento, moda e design, tessile, gioielleria e bigiotteria e nei prodotti per la cura della persona. Ampio spazio sarà riservato al Natale: dai decori per l'albero ai presepi realizzati dai maestri artigiani.

Per quanto riguarda l'Europa, saranno presenti artigiani provenienti da Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Russia, Ungheria, Belgio, Turchia e Germania. Confermate anche le rappresentanze del Centro e Sud America: Messico, Argentina, Brasile, Colombia e Perù. Dal Nord Africa arriveranno le specialità del Marocco, dell'Egitto e dell'Algeria, e sono attesi anche gli artigiani del Madagascar, dell'Iran, dell'India, del Vietnam, del Nepal e dell'Australia.

Sul sito ufficiale artigianoinfiera.it è possibile scaricare l'invito gratuito per accedere all'evento da presentare all'ingresso unitamente al green pass.