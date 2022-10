Milano capitale mondiale dei gioielli

Milano capitale del gioiello per una settimana. La Milano Jewelry Week, la manifestazione diffusa patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Orafi e C.N.A. Federmoda, torna dal 20 al 23 ottobre con i suoi oltre 750 espositori e più di 150 eventi.

Da Porta Venezia a Brera, dal Duomo alle 5 Vie passando per Montenapoleone e tutto il Quadrilatero della Moda, la Milano Jewelry Week sarà un itinerario che si snoderà attraverso percorsi tematici e che coinvolgerà atelier di alta gioielleria, scuole e laboratori di arte orafa, boutique di moda e showroom. Cinque le mostre collettive in programma ospitate in quattro location.

The Jewelry Hub accoglierà oltre 110 brand di High, Fine, Fashion e Vintage Jewelry e sarà ospitato negli spazi de La Pelota, in Brera. A Palazzo Bovara andrà in scena Artistar Jewels, evento dedicato ai body ornament giunto alla sua ottava edizione, con le creazioni di 230 artisti e designer internazionali.

Palazzo dei Giureconsulti sarà invece la sede di due collettive: The FaB e Jewelry Drops, che presenterà circa 500 gioielli, principalmente pezzi unici o serie limitate, realizzati in materiali inusuali e, in alcuni casi, riciclati.