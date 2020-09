Milano, alle 'scarpe' il primo grosso evento fieristico dopo il lockdown: ecco Micam

È in programma tra il 20 e il 23 settembre l’edizione numero 90 di Micam, il salone internazionale della calzatura in programma a Fiera Milano Rho. In mostra ci saranno le proposte di oltre 500 aziende, con 5mila buyer provenienti soprattutto da Italia ed Europa che gireranno tra i padiglioni. “Micam Milano sarà la prima manifestazione di grandi dimensioni che si terrà a Fiera Milano Rho dopo il lockdown e rappresenta l’occasione concreta per le nostre aziende del comparto calzaturiero di far ripartire il business”, ha rivendicato il presidente di Micam, Siro Badon.

Micam Milano occuperà i padiglioni 1,2,3,4 e 6 della Fiera. I padiglioni 1 e 3 cambieranno la denominazione in Premium ed ospiteranno la proposta più esclusiva di Micam. Per la prima volta ci sarà un’area occupata da Mipel (fiera internazionale più rappresentativa della pelle e della borsa) e da The One Milano Special, featured by MICAM (salone del prêt-à-porter femminile). L’area MICAM X, il laboratorio di idee dedicato all’innovazione, offrirà incontri e iniziative dedicati a Retail del futuro, Sostenibilità, Tendenze e materiali, Heritage & Future.

Espositori, visitatori e personale coinvolto nell’organizzazione opereranno in sicurezza, seguendo le linee guida messe a punto con Fiera Milano per prevenire la diffusione del Covid-19. Tra i provvedimenti adottati, oltre alle nuove modalità di ingresso sono state ulteriormente affinate le linee guida per la gestione dei flussi dei visitatori: dalle fasi di preregistrazione, all’arrivo presso i quartieri fieristici e congressuali, passando attraverso percorsi strutturati più ampi e regolari che possano guidare il visitatore all’interno dei padiglioni, le aree comuni e i punti di ristoro.