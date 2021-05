I film del grande Claude Chabrol in programma alla Cineteca di Milano

Da venerdì 21 maggio e per tutto giugno 2021 in programmazione presso Cineteca Milano MEET arriva un omaggio al cinema di Claude Chabrol, protagonista insieme a Truffaut, Godard, Rivette e Rohmer della formidabile stagione della Nouvelle Vague francese.



Una selezione accurata di titoli presentati in versione originale ed in edizione restaurata per testimoniare la capacità di Chabrol di interpretare con sguardo sempre acuto e tagliente il cambiamento di una società in continua evoluzione, oltrepassando sempre i confini del genere attraverso uno sguardo d’autore capace di immettervi elementi di inquietudine profonda, motivo di riflessione e turbamento per lo spettatore.

Claude Chabrol

Claude Chabrol (Parigi, 24 giugno 1930 – Parigi, 12 settembre 2010) è stato un regista, sceneggiatore, attore e critico cinematografico francese. È considerato, insieme a Truffaut, Godard, Rivette, Rohmer, uno dei padri fondatori della Nouvelle Vague.

Il programma

