Le Sere dei Mercanti 2024, cinema e musica all'aperto nel cuore di Milano

Dal 1° luglio al 1° settembre 2024, per tutta la stagione estiva, a Milano tornano le Sere dei Mercanti, un programma di cinema, musica, incontri e spettacoli, promosso dal Comune di Milano e realizzato da Anteo e Bper Banca: un’arena centralissima, con una platea di 250 posti nel cuore di Milano, in piazza dei Mercanti a due passi dal Duomo.

Oltre alle arene stabili di cinema all'aperto di AriAnteo, Anteo torna dunque anche in piazza dei Mercanti con una ricca selezione di film italiani e internazionali, con i grandi successi dell’ultima stagione cinematografica, anteprime e prime visioni: ogni sera un film, en plein air e con audio in cuffia.

I numerosi eventi della rassegna

Tra gli eventi in programmazione, spiccano due concerti a ingresso gratuito (fino a esaurimento posti): quello inaugurale di Paolo Jannacci, che precede la proiezione del film Enzo Jannacci Vengo anch'io, e l'omaggio a Giorgio Gaber di Raffaele Kohler e Val Bonetti prima del film Io, noi e Gaber. Il palinsesto è inoltre arricchito da numerosi incontri con registi e cast dalla regista Maria Tilli che introduce il film Animali randagi a Marco Bellocchio che presenta la versione restaurata del suo Sbatti il mostro in prima pagina, fino al regista Manfredi Lucibello e l’attrice Barbara Ronchi che introducono Non riattaccare.

Il programma di luglio e agosto

Di seguito il programma completo del cinema all'aperto Le Sere dei Mercanti 2024 a Milano.

lunedì 8 luglio, 21.45 - La chimera di Alice Rohrwacher (biglietto 3,50 euro)

martedì 9 luglio, 21.45 - Perfect days di Wim Wenders

mercoledì 10 luglio, 21.45 - Challengers di Luca Guadagnino (versione originale con sottotitoli)

giovedì 11 luglio, 21.45 - Civil War di Alex Garland

venerdì 12 luglio, 21.45 - La sindrome degli amori passati di Raphaël Balboni e Ann Sirot (biglietto 3,50 euro)

sabato 13 luglio, 21.45 - Non riattaccare di Manfredi Lucibello (biglietto 3,50 euro, introducono il regista Manfredi Lucibello e l'attrice Barbara Ronchi)

domenica 14 luglio, 21.45 - C'era una volta in Bhutan di Pawo Choyning Dorji

lunedì 15 luglio, 21.30 - Past lives di Celine Song

martedì 16 luglio, 21.30 - Un mondo a parte di Riccardo Milani (biglietto 3,50 euro)

mercoledì 17 luglio, 21.30 - The Fall Guy di David Leitch (versione originale con sottotitoli)

giovedì 18 luglio, 21.30 - L'arte della gioia (parte 1) di Valeria Golino (biglietto 3,50 euro)

venerdì 19 luglio, 19.30 - L'opera d'arte nell'epoca dell'intelligenza artificiale, presentazione del libro con le autrici Chiara Canali e Rebecca Pedrazzi; a seguire 21.30 Inside Out 2 di Kelsey Mann

sabato 20 luglio, 19.30 - Storia di Milano: guida per curiosi e ficcanaso, presentazione del libro con l'autrice Carla De Bernardi e il fotografo e blogger Andrea Cherchi; a seguire 21.30 Kinds of kindness di Yorgos Lanthimos

domenica 21 luglio, 21.30 - One life di James Hawes (biglietto 3,50 euro)

lunedì 22 luglio, 20.45 - Concerto di Raffaele Kohler e Val Bonetti (tromba e chitarra), omaggio a Giorgio Gaber; a seguire 21.30 Io, noi e Gaber di Riccardo Milani (biglietto 3,50 euro)

martedì 23 luglio, 21.30 - La memoria dell'assassino di Michael Keaton

mercoledì 24 luglio, 21.30 - Un colpo di fortuna di Woody Allen (versione originale con sottotitoli)

giovedì 25 luglio, 21.30 - L'arte della gioia (parte 2) di Valeria Golino (biglietto 3,50 euro)

venerdì 26 luglio, 21.30 - Oppenheimer di Cristopher Nolan

sabato 27 luglio, 21.30 - Anatomia di una caduta di Justine Triet (biglietto 3,50 euro)

domenica 28 luglio, 21.30 - Palazzina Laf di Michele Riondino (biglietto 3,50 euro)

lunedì 29 luglio, 21.30 - Un altro Ferragosto di Paolo Virzì (biglietto 3,50 euro)

martedì 30 luglio, 21.30 - Fly me to the moon di Greg Berlanti

mercoledì 31 luglio, 21.30 - Donnie Darko di Richard Kelly (versione originale con sottotitoli)

giovedì primo agosto, 21.15 - La sala professori di I?lker Çatak (biglietto 3,50 euro)

venerdì 2 agosto, 21.15 - Dune (parte due) di Denis Villeneuve

sabato 3 agosto, 21.15 - C'è ancora domani di Paola Cortellesi (biglietto 3,50 euro)

sabato 4 agosto, ore 21.15 - La zona d'interesse di Jonathan Glazer (biglietto 3,50 euro)