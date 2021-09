Alla Cineteca di Milano quattro film per ricordare Libero De Rienzo

Dall'8 al 12 settembre Cineteca Milano MIC presenta uno speciale Omaggio a Libero De Rienzo. Il pubblico potrà vedere quattro film per ricordare l’attore, sceneggiatore e regista napoletano precocemente scomparso lo scorso luglio.

I film in programma

Tra i film in programma, il cult generazionale "Santa Maradona" (2001) di Marco Ponti, che lo consacra al grande pubblico grazie al personaggio di Bart, giovane scapestrato dalla battuta sempre pronta, che gli vale il David di Donatello come Miglior attore non protagonista.

In calendario anche "Fortapàsc" (2009) sul caso del cronista ucciso dalla camorra nel 1985, il coraggioso road movie "Easy - Un viaggio facile facile" (2016) e la sua unica regia "Sangue - la morte non esiste" (2006), che verrà proiettato in copia 35mm.

Il programma

"Fortapàsc", (Marco Risi, Italia, 2009, 108')

Film biografico che racconta la storia dell'assassinio di Giancarlo Siani, giovane giornalista de "Il Mattino"; ucciso dalla camorra per volere di Totò Riina all'età di ventisei anni il 23 settembre del 1985. Nomination come Migliore attore protagonista a Libero De Rienzo ai David di Donatello 2010.

Mercoledì 8 settembre ore 18.30



"Santa Maradona", (Marco Ponti, Italia, 2001, 95')

Andrea e Bart dividono un appartamento in affitto a Torino. Andrea si è appena laureato e passa da un colloquio di lavoro all'altro. La vita scorre piatta fino all'arrivo di Dolores. Film premiato con due David di Donatello: Miglior regista esordiente e Miglior attore non protagonista per Libero De Rienzo.

Mercoledì 8 settembre ore 20.30 – Proiezione all'aperto in terrazza / Giovedì 9 settembre ore 18.30



"Easy - Un viaggio facile facile" (Andrea Magnani, Italia, Ucraina, 2016, 91')

La carriera di Isidoro come pilota di go-kart si interrompe quando mette su tanto peso da non riuscire più a entrarci. Un giorno suo fratello si presenta con un’offerta di lavoro per lui.

Giovedì 9 settembre ore 20.30 – Proiezione all'aperto in terrazza / Venerdì 10 settembre ore 16.30



"Sangue - La morte non esiste" (Libero di Rienzo, Italia, 2006, 35mm, 104')

Stella vuole fare la ballerina e andare a New York. Vuole scappare dal dolore per la madre morta e un padre assente, ma opprimente. Iuri vive ai confini della realtà immerso in una casa buia e colma di libri. Entrambi hanno poco più di vent'anni, sono fratelli e sono profondamente, incestuosamente, innamorati l'uno dell'altro.

Sabato 11 settembre ore 16.30 / Domenica 12 settembre ore 18.30



