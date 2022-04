La Cineteca di Milano supporta l'Ucraina con una proiezione speciale

Mercoledì 13 aprile presso la Cineteca di Milano MIC si terrà la proiezione speciale in supporto all'Ucraina de La corazzata Potëmkin in edizione restaurata, con accompagnamento live di Francesca Badalini al pianoforte e Luca Casiraghi alla batteria e percussioni. Cineteca Milano con questa proiezione manifesta piena solidarietà al popolo ucraino destinando l’intero incasso in beneficienza.

L'intero incasso della proiezione sarà devoluto in beneficienza a favore del paese ucraino.

Sarà possibile donare attraverso questi due link:

- Sostieni ora la Croce Rossa Italiana

- Dona Unhcr

Informazioni utili

Per accedere alla sala è obbligatorio esibire il Super Green Pass e indossare la mascherina ffp2.