"I cieli di Alice" con Alba Rohrwacher alla Cineteca di Milano

Dal 17 al 23 febbraio presso la Cineteca Milano Meet sarà possibile assistere alla proiezione de "I cieli di Alice", nuovo film di Chloé Mazlo con Alba Rohrwacher.

La trama

Anni ’50: la giovane Alice vive con la famiglia tra i monti della Svizzera, ma aspetta solo l’occasione per andare alla scoperta del mondo. Quando le viene offerto un lavoro come ragazza alla pari a Beirut, in Libano, coglie subito l’occasione. Scopre così una città solare, vivace, libera e proiettata verso il futuro.

Qui trova anche ben presto l’amore di Joseph, astrofisico gentile e ambizioso, e assieme a lui costruisce la famiglia dei suoi sogni. Tutto ha il profumo della felicità. Ma una guerra civile arriva a cambiare il volto del paese tanto amato, e ogni equilibrio comincia a vacillare.