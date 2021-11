I film di Jean Gabin alla Cineteca di Milano

Dal 16 novembre al 5 dicembre Cineteca Milano MIC presenta Jean Gabin, Solo capolavori, una personale in 11 film in versione originale dedicata al grande attore francese. Indimenticabile volto, indimenticabili interpretazioni di capolavori, Gabin ha recitato in alcuni dei migliori film di Jean Renoir e Marcel Carné prima dello scoppio della guerra.

Il programma

In programma una selezione della sua ricca filmografia (quasi 100 titoli girati), che si compone di film che Gabin ha interpretato dal 1935, l'anno in cui girò La Bandera, che lo lancia come archetipo dell’eroe tragico, fino al 1954, anno in cui ottenne la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla Mostra cinematografica di Venezia per Touchez pas au Grisbì nel ruolo del boss della mala che vorrebbe cambiar modo di vivere.

Da segnalare anche l'anteprima del film Un Français nommé Gabin (Yves Jeuland, 2017, v.o.sott.it.), primo film interamente d’archivio dedicato a Jean Gabin, che attinge a documenti storici, familiari e cinematografici. Gabin cantante, Gabin ballerino, Gabin seduttore, Gabin attaccabrighe...un Gabin per tutti i gusti, spesso filmato in un bellissimo bianco e nero. Percorrendo la carriera e la vita dell’attore, lo spettatore ha modo di attraversare la storia del cinema e della Francia intera.