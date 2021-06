Lido Milano, arriva un'estate di grandi film horror da vedere sul Cinemobile

Dopo la felice prima esperienza dell’estate 2020, tornano a Lido Milano Live le proiezioni organizzate da Cineteca Milano realizzate con il magico Cinemobile, furgone FIAT del 1936 dotato di schermo, proiettore e impianto sonoro con cui all’epoca si portava il cinema nelle piazze dei paesi in cui non esistevano sale cinematografiche.

La sezione cinema

La sezione "Cinema" di Lido Milano Live propone 13 film dedicati al filone horror per gustare un'estate da brividi con capolavori del muto, grandi classici e tocchi d'autore. Il tema “Un Lido da Paura” sarà l’occasione per rivedere grandi film capaci di esplorare i più diversi territori del nostro immaginario. Ogni lunedì, mercoledì e giovedì dall'1 al 29 luglio si alterneranno grandi capolavori del cinema muto come "Il fantasma dell’opera", "Nosferatu", "La scala di Satana", ai classici Il mostro della laguna nera e L’invasione degli ultracorpi.

Non mancheranno poi titoli decisamente più virati sui toni della commedia (La piccola bottega degli orrori, Un lupo mannaro americano a Londra, I maghi del terrore, Ombre e nebbia), due film di culto come Frankenstein Junior e The Rocky Horror Picture Show, un lungometraggio più spiccatamente per famiglie (Frankenweenie, del geniale Tim Burton) e il più recente e magnifico e

pluripremiato "La forma dell’acqua".

Da sottolineare come tutte le opere in programma costituiscano esempi preziosi di un cinema che ha saputo coniugare popolarità e stile, divertimento e pensiero, riflessione ed emozione. Ciò che la settima arte dovrebbe sempre riuscire a fare e che renderà le notti al Lido della prossima estate un’occasione da non perdere.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti dei film online.