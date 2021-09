Nell’ambito del Festival dell’Ingegneria e in occasione del Gran Festival del Cinema Muto – Edizione 2021 – si terrà la proiezione del Film muto The Electric House del 1922 di e con Buster Keaton.



In collaborazione con Cineteca Umanitaria, si propone la realizzazione di un concerto dedicato ad una visione “comica” della domotica ai tempi di Keaton.



Musiche originali di Rossella Spinosa, in prima esecuzione.

Violino: Luca Santaniello

Pianoforte: Rossella Spinosa



Il film sarà introdotto da Matteo Cesana, docente di Infrastrutture e protocolli per Internet



Ingresso libero con iscrizione obbligatoria

