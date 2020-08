Star Trek, a Milano una proiezione speciale tra extraterrestri e pianeti

Per tutti gli amanti della saga di Star Trek che, dall’8 settembre del 1966 andava in onda con il primo episodio della serie originale, giovedì 3 settembre, presso l’Arena estiva del cinema Anteo a Milano – l’Arianteo Incoronata – verrà proiettata una visione esclusiva di "Star Trek Generazioni" in un’ambientazione assolutamente speciale, tra pop e fandom. Si potrà prendere posto all’Arena dell’Incoronata a partire dalle 19.30, fino ad esaurimento posti.

Un'accoglienza unica a tema

Il pubblico di Star Trek verrà accolto dai popoli e dalle diverse specie di extraterrestri, si immergerà in usi e costumi dei vari pianeti alieni e potrà consumare una speciale food box. Dal 1966 al 2020 di tempo ne è trascorso, eppure l’equipaggio dell’Enterprise è pronto, ancora una volta, a trascinare il pubblico in incredibili missioni spaziali. Sarà anche un modo per raccontare Spike – punto di riferimento del fandom e delle community di appassionati delle serie cult e di fantascienza – al di fuori dello schermo tv.

L’ideazione, la produzione e la gestione della serata all’Arianteo Incoronata è resa possibile grazie alla collaborazione con l’entertainment content factory QMI.

Prenotazioni

E' possibile prenotare il proprio biglietto sul sito dedicato.