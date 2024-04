Finale della vii edizione del premio wondy

Il 29 aprile, il Teatro Manzoni di Milano ospiterà la serata finale della settima edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente. Durante l’evento, organizzato dall'associazione "Wondy Sono Io" in collaborazione con Banco BPM, CDP, Tendercapital, Community e il settimanale F, saranno annunciati i vincitori dei premi assegnati dalle due giurie: la Giuria Tecnica e la Giuria Popolare.



Camila Raznovich e Alessandra Tedesco guideranno la serata, che avrà come filo conduttore il riscatto sociale. La presidente della giuria tecnica, Gaia Tortora, introdurrà il tema con una lettura, e gli ospiti - tra cui l'Orchestra del Mare, attiva in progetti di riabilitazione in carcere - ne approfondiranno le sfaccettature.



Durante la serata si esibirà sul palco anche Clara Soccini, in arte CLARA, vincitrice di Sanremo Giovani 2023 e concorrente di Sanremo 2024, nota anche per la serie tv campione d’incassi “Mare Fuori”, dove interpreta Giulia/Crazy J, accompagnata al pianoforte da Leo Einaudi, compositore, produttore e cantante.



Sul palco saliranno anche i sei finalisti: Matteo B. Bianchi con La vita di chi resta (Mondadori), Laura Imai Messina con L’isola dei battiti del cuore (Piemme), Antonella Lattanzi con Cose che non si raccontano (Einaudi), Arianna Montanari con Parole nascoste (Mondadori), Mattia Signorini con Una piccola pace (Feltrinelli) e Andreea Simionel con Male a Est (Italo Svevo).



Il vincitore decretato dalla giuria tecnica, presieduta quest'anno da Gaia Tortora e composta da un parterre di nomi eccellenti del mondo letterario, riceverà un premio di 5.000 euro e una prestigiosa tela dell'artista Luca Tridente. Le opere donate da Tridente nelle scorse edizioni del Premio sono state inserite nel Catalogo dell'arte moderna (Editoriale Giorgio Mondadori), un punto di riferimento per l'arte moderna e contemporanea.



Il libro che otterrà il maggior numero di preferenze entro le ore 23:59 di domenica 28 aprile sul sito dell'associazione si aggiudicherà il premio di 2.000 euro assegnato dalla Giuria Popolare.



La serata finale del Premio Wondy sarà un'occasione per celebrare il potere della letteratura nel promuovere la resilienza e l'inclusione. Un evento ricco di emozioni, da non perdere per gli amanti dei libri e per tutti coloro che credono nel valore della cultura.