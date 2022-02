All'Arci Bellezza la proiezione della finale di Sanremo con commento in diretta e orchestra dal vivo

Sabato 5 febbraio al Circolo Arci Bellezza si terrà una serata speciale in occasione della finale di Sanremo.

La serata

Disco Pianobar e Arci Bellezza, dopo il successo in streaming dello scorso anno, presentano finalmente in presenza dal vivo Casa Sanremo Bellezza, appuntamento speciale per la finalissima del festivàl, che verrà proiettata e commentata in diretta nel salone eventi del Bellezza, alternando le performance dei superospiti con tanti classici sanremesi, supportati dalla pluripremiata orchestra Disco Pianobar.

Ingresso con tessera Arci e Green Pass rafforzato.