Torna l'Alt finance day: una giornata sulla finanza alternativa

Lunedì 29 novembre, presso il Campus Bovisa del Politecnico di Milano, torna Alt-Finance Day, l’atteso appuntamento per fare piena luce sul mondo della finanza alternativa, ormai giunto alla sua terza edizione, organizzato con Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi e Unioncamere.



Quest'anno i lavori saranno aperti con un dialogo che coinvolge, da un lato, il Presidente di Innexta, Giovanni Da Pozzo, e, dall’ altro Giulio Centemero e Massimo Ungaro, componenti della VI Commissione finanze della Camera dei deputati e protagonisti di interventi e norme a sostegno della finanza alternativa.

Successivamente Giancarlo Giudici, docente ordinario della School of Management del Politecnico di Milano e direttore scientifico dell’Osservatorio Crowdinvesting, presenterà il 4° Report sulla Finanza Alternativa per le PMI.



A partire dal dialogo iniziale e dai risultati della ricerca, un panel di imprenditori e professionisti si confronteranno, guidati da Sergio Luciano, Direttore di Economy, e da Danilo Maiocchi, Direttore Generale di Innexta, sulla Finanza Alternativa per il rilancio del Paese. In particolare, parteciperanno ai lavori Mattia Ciprian, co-founder di modefinance; Giovannella Condò, notaio e co-founder di Milano Notai; Andrea Crovetto, amministratore delegato di Azimut Direct; Marco Giaretta, investment onboarding manager di CrowdFundMe; Anna Lambiase, CEO e founder di IR Top Consulting; Graziano Tarantini, Presidente di Banca Akros.



Per partecipare ai lavori, è sufficiente registrarsi a questo link: (https://www.eventbrite.it/e/biglietti-alt-finance-day-2021-192318358387)