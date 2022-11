Finaz [ bandabardò] live al circolone di legnano + open act andrea brunini

Venerdì 11 Novembre al Circolone di Legnano arriva un concerto incredibile: FINAZ from Bandabardò)! ??

? FINAZ (From BandaBardò)

| Finaz Guitar Solo è il progetto solista che il chitarrista co fondatore della Bandabardò ha iniziato nel 2012 con il cd intitolato appunto Guitar Solo. Dopo un grande successo di critica e di pubblico e dopo aver suonato in tutti i migliori festival d'Italia e del mondo nel 2015 esce il secondo capitolo dal titolo GuitaRevolution pubblicato anche in Canada e Stati Uniti da dove Finaz inizia il tour toccando anche Cuba. nel 2021 esce la terza fatica solista Cicatrici dove duetta con Petra Magoni e altri ospiti. Da questo tour Finaz inizia a riproporre brani di tutta la sua carriera compresi brani della Bandabardò e altri brani di artisti dove ha prestato la sua chitarra come Cohiba di Silvestri e altri ancora. Il Finaz Guitar solo non è un semplice concerto di un chitarrista virtuoso come ci si può aspettare, ma uno spettacolo congeniato e organizzato come un viaggio intorno al mondo e alla musica del chitarrista toscano. L'uso sapiente degli effetti e gli arrangiamenti originali senza uso di loops o basi da l'imporessione che il musicista non sia solo ma che ci sia una completa orchestrina sul palco.

Spotify

https://open.spotify.com/artist/1Q6bJJlduEMuHJVVk5Xyu8...



In apertura alla serata ci sarà il cantautore toscano Andrea Brunini, ormai spalla fissa del tour, che presenterà brani estratti dai sui ultimi album , tra cui "Serenate" realizzata in collaborazione artistica con Finaz ed Alberto Rapetti .

web site _ https://andreabrunini.com/







? Ingresso Concerto: 10 euro



?? Si consiglia la prenotazione al n. 3756769311