Finissage della mostra Milano e i luoghi della fantasia. In dialogo con l'autore

Finissage della personale di Federico Maggioni. In dialogo con l'autore: Luca Crovi (scrittore, giornalista), Vera Minazzi, Pietro Corraini (editori).



In concomitanza alla Graphic Week di Milano, appena conclusa, si svolgono in città due importanti mostre dedicate ai maestri dell’illustrazione: Saul Steinberg alla Triennale e Federico Maggioni alla Galleria Previtali arte contemporanea. Quanto grande è la prima mostra, tanto intima e raccolta è quella dedicata a Maggioni. In uno spazio molto bello a due passi dai Navigli, si può visitare una raccolta di cinquanta disegni dedicati alla città di Milano, Milano e i luoghi della fantasia, fino al 15 aprile.



Federico Maggioni è senz’altro uno dei più autorevoli illustratori del nostro tempo; la sua personalità, carica di umanissima comprensione, lo porta a sostenere la semplicità dei valori e l’entusiasmo dell’umile sognatore senza tempo.



Ingresso gratuito