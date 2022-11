FINNTROLL



Sabato 26 novembre a Milano

Legend Club









Finalmente in arrivo in Italia per tre tappe esclusive i finlandesi FINNTROLL, band leader nel genere folk metal, a supporto dell’ultimo lavoro “Vredesvävd", in compagnia di Skálmöld e Brymir. I concerti posticipati causa Covid saranno giovedì 24 novembre 2022 al Revolver di San Donà di Piave (VE), venerdì 25 novembre a Roma presso Largo Venue, e per chiudere sabato 26 novembre a Milano al Legend Club. Le prevendite sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket per la data a Milano, apertura porte ore 19, inizio concerti ore 19:30.



Nati in Finlandia nel lontano 1997, i FINNTROLL hanno visto svariati cambi di line-up nel corso degli anni, assieme ad una sempre maggiore maturazione musicale che non ha mai tradito le radici della band, conosciuta per un inconfondibile mix di black metal e melodia ispirata alla musica humppa - una forma di polka finlandese - con cantato rigorosamente svedese.

“Vredesvävd", ottavo capitolo in studio per la formazione finlandese, trascina l'ascoltatore tra foreste, battaglie e mondi fantastici attraverso le tipiche sonorità folk metal scandinave saggiamente rinnovate e rinfrescate dalla band.

I FINNTROLL sono Vreth (voce), Routa (chitarra), Skrymer (chitarra), Trollhorn (tastiere/chitarra), Virta (tastiere), Tundra (basso), Beast Dominator (batteria).



Guarda i video dei singoli estratti:

Forsen > https://youtu.be/ew6syPV1ZOY

Mask > https://youtu.be/zS1LyuY0qmI





