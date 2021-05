Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Comunicato Stampa FIORELLA MANZINI, Oltre la figurazione Alla Vi.P. Gallery di Milano sul Naviglio Grande Si inaugura sabato 8 maggio 2021, alle ore 17,00, alla Vi.P. Gallery di Milano, in Alzaia Naviglio Grande, 4, la mostra personale della pittrice Fiorella Manzini intitolata “Oltre la figurazione”, che presenta una quindicina di lavori dell’artista bolognese. La mostra è a cura di Virgilio Patarini e sarà visitabile, fino al 17 maggio, lunedì e dal mercoledì al sabato, h 15,30-18,30; domenica, h11-13 e 14-18. Chiuso il martedì. Ingresso libero. Fatte salve, ovviamente, eventuali restrizioni, a seguito dell’emergenza sanitaria. In caso di zona rossa o lockdown dopo l’apertura la mostra verrà sospesa e riaperta al termine delle eventuali ulteriori restrizioni. Una presentazione virtuale dell’artista è presente sul canale YouTube di Zamenhof Art https://www.youtube.com/watch?v=tjCKG0mouLM Qui di seguito una breve nota critica sull’artista in mostra e una nota biografica In allegato locandina e foto di opere In mostra una quindicina di opere di vario formato, che oscillano tra una figurazione rapida e corsiva e un Informale gestuale e materico, e che coprono un arco temporale di oltre vent’anni, dal 1999 al 2020, costituendo a tutti gli effetti una vera e propria piccola mostra antologica rappresentativa della ricerca inquieta e costante di questa artista, che pur spaziando tra soggetti diversi come nature morte o scorci di paesaggi, e tra figurazione e astrazione, riesce sempre a contraddistinguersi per uno stile e una tavolozza ben riconoscibili: una tavolozza dove le tonalità delle terre e delle ocre prevalgono, con squilli di azzurri e di rossi, e uno stile fatto di gesto e materia che dialogano tra loro in spazi rarefatti. (Vi.P.) Fiorella Manzini ha ottenuto in Concorso Nazionale l’Idoneità all’insegnamento di Disegno (Licei Scientifici e Magistrali) nel ’67, ottenendo la relativa cattedra, e ha continuato l’insegnamento di Educazione Artistica fino al ’97. Dal ’98 ha iniziato ad esporre in personali e collettive richiesta da Gallerie, Enti Pubblici, Fiere d' Arte sia in Italia che all'estero. Il suo lavoro è iniziato secondo un'impostazione classica con soggetti che spaziano dal paesaggio alla natura morta al nudo. Si è spontaneamente evoluto, utilizzando pennellate vigorose e veloci, verso l'astrazione: ora le sue opere si possono definire appartenenti all'Informale Materico. Sue opere sono presenti in una cinquantina di pubblicazioni d'arte. Ha ricevuto Premi e Riconoscimenti. Dal 2019 è in permanenza alla Vi.P. Gallery Milano. https://www.zamenhofart.it/vi-p-gallery-milano-stagione-2020-2021/fiorella-manzini-oltre-la-figurazione/

