Fiori all’occhiello festeggia il 1° anniversario di attività

Fiori all’Occhiello, il primo negozio dedicato al verde curato da giovani con disabilità, avviato da Fondazione La Comune - impresa sociale - festeggia il 1° anno di attività, il 13 dicembre in Via Adige 6 dalle 18:00 alle 20:00. Un anno ricco di conquiste, traguardi, collaborazioni, gioie e anche fatiche che hanno permesso allo staff di Fiori all’Occhiello di trovare soluzioni e mettersi alla prova a 360 gradi. Il negozio “Fiori all’Occhiello” è nato a dicembre 2021 come tassello di un progetto più ampio, per accompagnare giovani con disabilità intellettiva verso la conquista dell’autonomia. La festa darà l’opportunità di vedere da vicino i grandi progressi delle due giovani assunte che in questo anno hanno acquisito una maggiore consapevolezza nel rapporto con la clientela e una nuova manualità nella creazione di bouquet e composizioni floreali; sarà anche l’occasione per condividere il percorso che ha permesso loro di sperimentarsi in diversi ambiti del settore verde: il lavoro in serra, la realizzazione di orti didattici con le scuole, la manutenzione, la realizzazione di bouquet e composizioni floreali con fiori e piante del negozio... “La nostra grande sfida ” - dichiara Marco Marzagalli, Presidente di Fondazione La Comune - “è quella che un negozio di prossimità possa gradualmente trasformarsi in un modello sostenibile e replicabile di inserimento lavorativo, dove giovani con disabilità possano acquisire professionalità e competenza, e sentire la propria appartenenza a un luogo, a un territorio e a un’équipe di lavoro variegata.” Un tassello importante di questo percorso è la relazione con le Aziende, con cui Fondazione La Comune vuole costruire legami sempre più solidi, capaci di rispondere alle nuove sfide che il mondo della disabilità incontra. Un ringraziamento va a chi in questo primo anno ha creduto nel progetto e ha voluto sostenerlo: Esselunga, Europe Assistance, Boston Consulting Group, HW Style, Caffé Ernani, Pastificio dei Campi di Gragnano, EB profumerie, oltre a Fondazione Cariplo, Fondazione Comunità di Milano, Fondazione Alberto e Franca Riva e Fondazione De Agostini. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a questa serata: un momento di festa e condivisione sicuramente da non perdere! Scopri il progetto Fiori all’Occhiello: https://www.fondazionelacomune.org/fiori-allocchiello/