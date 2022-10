Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Dal 22 ottobre al 28 febbraio 2023 l’Associazione culturale Gaudium di Milano – fondata da Pasquale Addisi - ospiterà la mostra Fiori d’autunno, un modo per inaugurare la stagione autunnale che assume, però, una duplice valenza: L’autunno come stagione ma anche un autunno interiore. Durante l’esposizione interverrà la Dottoressa Elisabetta La Rosa storica dell’arte e curatrice di mostre, la quale si occuperà del catalogo mostra e della presentazione online degli artisti partecipanti. Parte attiva dell’aspetto organizzativo dell’esposizione sarà anche l’artista Maria Maddalena Cicciù, responsabile della sezione Arte dell’associazione Gaudium. L’esposizione prevede una durata di circa 4 mesi in cui il fruitore potrà visitare l’esposizione dal lunedì al venerdì orario 9.15-12.45 e 14.15 – 19.15, sabato orario 9.00 – 12.4, respirando pienamente la magia dell’autunno con le opere di 33 artisti. Le opere in mostra saranno di: Arte di Giuly, Eugenio Barillà, Anna Bellinazzi, Gaetano Brescia, Marco Capolongo, Riccardo Cervelli, Daniele Chiovaro, Maria Maddalena Cicciù, Salvatore Dell’Anna, Carmela De Gregorio, Pina De Lorenzo, Teresa De Sio, Sara Dolfini, Franco Fabbri, Chiara Fiori, Luisa Foschi, Paola Hüller, Giando Iannone, Nadia Mancino, Aleksandra Pavlovic, Milena Pozzatello, Cinzia Ruzzetti, Rana Sayegh, Teresa Sapone, Renzo Stopponi, Daniela Struna, Pablo Tirelli, Giordana Verzilli, Caterina Zumbo. Appuntamento con il vernissage sabato 22 ottobre ore 17.00 in Via Ambrogio Binda 40, Milano.