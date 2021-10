Fiori in mostra alla pinacoteca di Brera

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Saranno in mostra dal 21 al 31 ottobre 2021 nell’Atrio dei Gesuiti presso la Pinacoteca di Brera di Milano le opere del progetto ‘Siamo Fiori’ di Fondazione Sacra Famiglia che ha coinvolto artisti, designer e stilisti internazionali invitandoli a creare opere d’arte che rappresentassero fiori. Tra gli artisti Antonio Marras, Emilio Isgrò, Fabio Novembre, Franko, Jacopo Etro, Kola Hamit, Marc Sadler, Michele De Lucchi, Mimmo Paladino, Rashid Karim, Stefano Boeri e molti altri. Sono stati proposti i fiori come soggetto da rappresentare artisticamente perché, come le persone con disabilità, sono fragili e delicati, bisognosi di cura e attenzione. Al termine della mostra le 43 opere saranno i premi di una lotteria organizzata da Fondazione Sacra Famiglia con l’obiettivo di raccogliere fondi a supporto dei percorsi educativi e abilitativi rivolti a bambini e minori con disabilità o autismo accolti in Fondazione. I biglietti della lotteria sono disponibili per l’acquisto dal 10 di settembre contattando Fondazione Sacra Famiglia al numero 02 456 77 789 oppure visitando il sito www.sacrafamiglia.org/siamofiori L’estrazione dei biglietti si terrà il 3 novembre presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone e sarà in diretta Facebook. Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani raddoppieranno le donazioni raccolte in occasione dell'evento con l'obiettivo di aiutare più minori. La mostra è curata da Alessandro Guerriero e Alessandra Zucchi con il contributo dell’Associazione Tam Tam e realizzata con il contributo di Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani MMIX. Partner tecnico per l’allestimento Ratti Flora.